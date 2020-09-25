Машина сбила двоих учеников перед школой в Новосибирске: стали известны подробности аварии

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска

Двое мальчишек попали под колёса машины по дороге в школу в Заельцовском районе; детей увезли на скорой в больницу.

В 7:30 утра автомобиль сбил двух школьников перед школой № 100 на улице Северной. С места ДТП детей увезли на скорой помощи, сообщили в отделе агитации и пропаганды ГИБДД Новосибирска

«Водитель 1957 года рождения на автомобиле Honda cr-v двигался по улице Северной в сторону улицы Падунской, у дома номер 1 по улице Северной совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на двух мальчиков 2006 и 2013 годов рождения, которых доставили в лечебное учреждение для уточнения травм», — сообщили в ГИБДД.

Информация об аварии появилась также в на странице "АСТ-54", очевидцы рассказали свою версию произошедшего в комментариях.

«Это капец как страшно было...на глазах, — написала в комментариях к сообщению очевидец аварии Ксения П., — дамочка за рулем кроссовера, детей на пешеходном сначала пропускала, замедлив движение, а потом на газ нажала, дети, старший брат, лет 14 и первоклассник оказались под машиной, старший впереди, а младший под задними колёсами, родители подбежали, начали поднимать машину, детей вытаскивать...со старшим вроде все в порядке, а у второго возможно сотрясение и перелом, лежал на траве до приезда скорой...дамочка лет 60,походу педали перепутала...Слава богу живы».

Также очевидцы отмечают, что перед школой есть два лежачих полицейских.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Новосибирске следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с участием сотрудника ГУФСИН.