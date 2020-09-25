Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Машина сбила двоих учеников перед школой в Новосибирске: стали известны подробности аварии

сегодня 09:27

Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска

Двое мальчишек попали под колёса машины по дороге в школу в Заельцовском районе; детей увезли на скорой в больницу.

В 7:30 утра автомобиль сбил двух школьников перед школой № 100 на улице Северной. С места ДТП детей увезли на скорой помощи, сообщили в отделе агитации и пропаганды ГИБДД Новосибирска

«Водитель 1957 года рождения на автомобиле Honda cr-v двигался по улице Северной в сторону улицы Падунской, у дома номер 1 по улице Северной совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на двух мальчиков 2006 и 2013 годов рождения, которых доставили в лечебное учреждение для уточнения травм», — сообщили в ГИБДД.

Информация об аварии появилась также в на странице "АСТ-54", очевидцы рассказали свою версию произошедшего в комментариях.

«Это капец как страшно было...на глазах, — написала в комментариях к сообщению очевидец аварии Ксения П., — дамочка за рулем кроссовера, детей на пешеходном сначала пропускала, замедлив движение, а потом на газ нажала, дети, старший брат, лет 14 и первоклассник оказались под машиной, старший впереди, а младший под задними колёсами, родители подбежали, начали поднимать машину, детей вытаскивать...со старшим вроде все в порядке, а у второго возможно сотрясение и перелом, лежал на траве до приезда скорой...дамочка лет 60,походу педали перепутала...Слава богу живы».

Также очевидцы отмечают, что перед школой есть два лежачих полицейских.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Новосибирске следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с участием сотрудника ГУФСИН.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

0

Теги

ДТП

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

131138
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39548
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32474
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30209
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30009
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23901
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22708
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле