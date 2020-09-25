Машина врезалась в учеников перед школой в Новосибирске

Фото: скриншот с google.ru/maps

Двое учеников попали под колёса машины по дороге в школу в Заельцовском районе; школьников увезли в больницу.

В Заельцовском районе автомобиль сбил двух школьников перед школой №100 на улице Северной. С места ДТП детей увезли на скорой помощи, сообщается на странице «АСТ-54».

Возраст пострадавших, характер травм и обстоятельства аварии выясняются. Перед школой есть пешеходный переход, однако по нему ли дети переходили дорогу, когда их сбила машина – пока не известно.

Напомним, в конце сентября пешеход погиб возле перехода в Калининском районе Новосибирска.