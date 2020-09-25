Матчи ФК «Новосибирск» в сезоне 2020/21: календарь игр в октябре

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские футболисты в октябре сыграют всего пять матчей, среди соперников – лидеры и аутсайдеры сезона; календарь октябрьских матчей ФК «Новосибирск».

Футбольный клуб «Новосибирск» продолжает показывать отличную игру в текущем сезоне. По итогам девяти сыгранных матчей, набрав 19 очков, сибиряки делят первое место с «Тюменью», «Волгой» и «КАМАЗом». В октябре «Орлам» предстоит встретиться и с аутсайдерами сезона и с двумя лидерами – «Волной» и «Волгой». Календарь матчей «Новосибирска» на октябрь.

4 октября. Нижний Новгород. 20:00.

«Волна» – «Новосибирск»

7 октября. Ульяновск. 21:00.

«Волга» – «Новосибирск»

14 октября. Новосибирск. 19:00.

«Новосибирск» – «Лада Д»

17 октября. Новосибирск. 17:00

«Новосибирск» – «Лада-Тольятти»

28 октября. Место и время проведения матча ещё не известно.

«Новосибирск» – «Крылья Советов-2».

Напомним, в октябре новосибирской хоккейной команде «Сибирь» предстоит сыграть несколько матчей против лидеров таблицы.