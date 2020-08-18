Матчи ХК «Сибирь» в сезоне 2020/21: календарь матчей в октябре
Фото пресс-центра ХК «Сибирь»
Матчи Континентальной хоккейной лиги продолжаются, и в октябре «Сибири» предстоят несколько непростых матчей против лидеров конференции; полный календарь матчей «Снеговиков» в октябре.
В сезоне 2020/21 по итогам сентября результаты у «Сибири» скромные – 8-е место в Восточной конференции и девять очков после 12 игр. Волею календаря в первый месяц осени не самому оптимальному составу «Снеговиков» противостояли топовые команды КХЛ. В октябре самыми опасными соперниками новосибирцев станут «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Полный календарь матчей сибиряков на октябрь.
Домашние матчи
2 октября. Новосибирск. 19:30 (здесь и далее новосибирское время, – прим. Сиб.фм).
«Сибирь» – «Торпедо»
6 октября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Северсталь»
Выездные матчи
8 октября. Уфа. 21:00.
«Салават Юлаев» – «Сибирь»
10 октября. Омск. 22:00.
«Авангард» – «Сибирь»
12 октября. Нижний Новгород. 23:00.
«Торпедо» – «Сибирь»
Домашние матчи
17 октября. Новосибирск. 17:30.
«Сибирь» – «Йокерит»
19 октября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Ак Барс»
21 октября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Трактор»
26 октября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Барыс»
Выездные матчи
28 октября. 21:00.
«Металлург» – «Сибирь»
30 октября. Казань. 23:00.
«Ак Барс» – «Сибирь».
Напомним, сегодня, 2 сентября «Сибирь» сыграет с «Торпедо».
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