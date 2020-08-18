Матчи ХК «Сибирь» в сезоне 2020/21: календарь матчей в октябре

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Матчи Континентальной хоккейной лиги продолжаются, и в октябре «Сибири» предстоят несколько непростых матчей против лидеров конференции; полный календарь матчей «Снеговиков» в октябре.

В сезоне 2020/21 по итогам сентября результаты у «Сибири» скромные – 8-е место в Восточной конференции и девять очков после 12 игр. Волею календаря в первый месяц осени не самому оптимальному составу «Снеговиков» противостояли топовые команды КХЛ. В октябре самыми опасными соперниками новосибирцев станут «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Полный календарь матчей сибиряков на октябрь.

Домашние матчи

2 октября. Новосибирск. 19:30 (здесь и далее новосибирское время, – прим. Сиб.фм).

«Сибирь» – «Торпедо»

6 октября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Северсталь»

Выездные матчи

8 октября. Уфа. 21:00.

«Салават Юлаев» – «Сибирь»

10 октября. Омск. 22:00.

«Авангард» – «Сибирь»

12 октября. Нижний Новгород. 23:00.

«Торпедо» – «Сибирь»

Домашние матчи

17 октября. Новосибирск. 17:30.

«Сибирь» – «Йокерит»

19 октября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Ак Барс»

21 октября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Трактор»

26 октября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Барыс»

Выездные матчи

28 октября. 21:00.

«Металлург» – «Сибирь»

30 октября. Казань. 23:00.

«Ак Барс» – «Сибирь».

Напомним, сегодня, 2 сентября «Сибирь» сыграет с «Торпедо».