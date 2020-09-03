Мечта о материнстве или возможность жить по своим правилам: кто станет победителем шоу «Миллион на мечту» на ТВ-3?

Фото: телеканал ТВ-3

В пятницу, 2 октября, в 19:00 смотрите на ТВ-3 новый выпуск шоу «Миллион на мечту»; жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников, должны будут выбрать из 6 участников одного – того, кому больше других нужен 1 миллион рублей на исполнение своей мечты.

Татьяна Инговатова из Новоалтайска подорвала своё здоровье на вредном производстве. Теперь она судится с заводом, которому отдала 9 лет жизни, чтобы добиться компенсации и исполнить мечту – стать матерью. А молодой петербурженке Татьяне Махараткиной миллион нужен, чтобы закрыть огромные долги, доставшиеся ей «на память» от грузинского альфонса.

Москвич Александр URGA Люкшин мечтает о том, чтобы очистить от мусора любимый лес в Подмосковье и оставить его потомкам в первозданном виде. А омичка Татьяна Дербенёва хочет построить свой центр нетрадиционной медицины, чтобы по одному ей известному методу спасать людей от самых страшных заболеваний.

У Гордовой Дарьи из Чебоксар есть всё, что нужно для счастливой жизни, – кроме свободы, ведь она так мечтает вырваться из родительской «золотой клетки». А столичный церковный звонарь Виктор Котельников мечтает объехать весь мир и познакомить людей с удивительной колокольной музыкой из России.

Кто же из них наиболее достоин главного приза? Чья мечта заслуживает миллиона рублей, а кто сможет справиться и своими силами? И кому же из участников удастся по-настоящему тронуть сердца звёздного жюри своей историей? Ответы на эти очень непростые жизненные вопросы покажет ТВ-3 в эту пятницу в 19:00!

Напомним, в сентябре стартовал кастинг в первую команду нового сезона шоу «Последний герой».