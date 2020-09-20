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Медведь напал на людей в цирке-шапито

сегодня 07:21

Фото pixabay.com

Дрессированный хищник в цирке-шапито напал на своего дрессировщика и ребёнка; пострадавшие госпитализированы.

Медведь напал на дрессировщика и ребёнка в цирке-шапито в городе Реутове в Московской области. ЧП произошло во время подготовки выступлению, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступила информация о том, что в цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе медведь напал на дрессировщика и ребёнка. По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей», — сказал собеседник агентства.

Инцидент агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются», — сказали в главке.

Прокуратура начала проверку после инцидента. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, медведь напал на 12-летнего сына дрессировщика цирка-шапито.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вёл медведя в клетку.

«Медведь изначально был в наморднике. На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребёнка за голову. Увидев происходящее отец отогнал медведя от сына, при этом он получил царапины на руках», — сказала Врадий.

Раны мальчику зашили в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи также выехали на место инцидента и начали проверку по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, в Якутии 84-летняя бабушка отогнала медведя, громко зарычав на него.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

цирк
бурый медведь
пострадали дети

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