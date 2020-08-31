Метеоролог раскрыла, в каком месте в России тяжелее всего работать

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Метеоролог рассказала, в каком месте в России тяжелее всего работать; холодные, пронизывающие ветра губят на корню любое стремление к трудовой деятельности.

Самым тяжёлым в смысле условий для работы местом в России является посёлок городского типа Тикси на территории республики Саха. Сложность заключается в низких температурах и сильных ветрах. Об этому журналистам сообщила начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

Она отметила, что в стране самые тяжёлые условия для работы всё-таки на Тикси, на Арктическом побережье.

«Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

По словам Маршалик, арктические зоны традиционно считаются наиболее тяжёлыми для работы. В России таких районов ранее насчитывалось 13. В 2019 году к ним прибавилось ещё восемь. После этого все районы с 65-го градуса северной широты стали считать арктической зоной. Это было сделано, чтобы рассчитывать коэффициенты и налоги.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет предстоящая зима.