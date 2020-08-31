Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Метеоролог раскрыла, в каком месте в России тяжелее всего работать

сегодня 16:40

Фото «Википедии»

Метеоролог рассказала, в каком месте в России тяжелее всего работать; холодные, пронизывающие ветра губят на корню любое стремление к трудовой деятельности.

Самым тяжёлым в смысле условий для работы местом в России является посёлок городского типа Тикси на территории республики Саха. Сложность заключается в низких температурах и сильных ветрах. Об этому журналистам сообщила начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

Она отметила, что в стране самые тяжёлые условия для работы всё-таки на Тикси, на Арктическом побережье.

«Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

По словам Маршалик, арктические зоны традиционно считаются наиболее тяжёлыми для работы. В России таких районов ранее насчитывалось 13. В 2019 году к ним прибавилось ещё восемь. После этого все районы с 65-го градуса северной широты стали считать арктической зоной. Это было сделано, чтобы рассчитывать коэффициенты и налоги.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет предстоящая зима.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

работа
метеорологи

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

131971
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39585
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32559
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30261
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30084
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23968
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22759
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле