Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

На орбите летает сверхмалый спутник Новосибирского госуниверситета

сегодня 00:57

Фото корпорации "Роскосмос"

Корпорация «Роскосмос» проводит программу «УниверСат», в рамках которой запускаются малые спутники, изготовленные в российских университетах и научных центрах; Новосибирский госуниверситет активно участвует в покорении земной орбиты.

С космодрома «Плесецк» на околоземную орбиту запущен блок из почти двух десятков малых аппаратов типа «Гонец-М». В том числе — сверхмалый космический аппарат «НОРБИ», изготовленный в отделе аэрокосмических исследований Новосибирского госуниверситета. Об этом пишет «МК в Новосибирске». Спутник несёт аппаратуру для фиксации данных, востребованных Росгидрометом. В небе Новосибирска «Норби» появляется два раза в сутки, каждый раз – на порядка десяти минут.

Напомним, 1 сентября пожилым преподавателям НГУ разрешили вести лекции дистанционно.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

НГУ

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

130424
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39488
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32354
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30119
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29917
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23803
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22672
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле