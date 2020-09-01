На орбите летает сверхмалый спутник Новосибирского госуниверситета

Фото корпорации "Роскосмос"

Корпорация «Роскосмос» проводит программу «УниверСат», в рамках которой запускаются малые спутники, изготовленные в российских университетах и научных центрах; Новосибирский госуниверситет активно участвует в покорении земной орбиты.

С космодрома «Плесецк» на околоземную орбиту запущен блок из почти двух десятков малых аппаратов типа «Гонец-М». В том числе — сверхмалый космический аппарат «НОРБИ», изготовленный в отделе аэрокосмических исследований Новосибирского госуниверситета. Об этом пишет «МК в Новосибирске». Спутник несёт аппаратуру для фиксации данных, востребованных Росгидрометом. В небе Новосибирска «Норби» появляется два раза в сутки, каждый раз – на порядка десяти минут.

Напомним, 1 сентября пожилым преподавателям НГУ разрешили вести лекции дистанционно.