На сколько вырастут пенсии в 2021 году: в Пенсионном фонде назвали точный размер прибавки

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Специалисты новосибирского отделения ПФР ответили на вопросы жителей региона во время прямой линии; одним из самых популярных вопросов стал вопрос индексации пенсий в будущем году.

Ежегодная индексация страховой пенсии, как и процентный коэффициент её роста, прописаны в Федеральном законе до 2024 года. Так, с первого января 2021 года запланирована индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Как пояснили в региональном отделении ПФР, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 %. Общеустановленная фиксированная выплата к пенсии по старости на общих основаниях составит 6 044 рубля 48 копеек в месяц. При этом прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Средний размер прибавки составит примерно 1 тысячу рублей.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные, индексируются в апреле. В текущем году они были повышены на 6,1 % с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Коэффициент индексации утверждается соответствующим постановлением правительства РФ и будет известен только в будущем году.

Также в законодательстве предусмотрено, что уровень пенсионного обеспечения пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. Если совокупный доход пенсионера, включающего пенсию и иные меры поддержки (за исключением единовременных), не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, то получателю пенсии устанавливается социальная доплата к ней до уровня ПМП.

Напомним, переход на карту «МИР» для получения пенсий продлили до конца 2020 года.