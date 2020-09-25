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Назван витамин, дефицит которого может привести к раку

сегодня 14:49

Фото pixabay.com

Дефицит витамина D сложно диагностировать по анализам; его нехватка грозит самыми страшными последствиями.

Дефицит витамина D грозит появлением онкологических заболеваний. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на врача высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолога, диетолога, кандидата медицинских наук Фатиму Дзгоеву.

По её словам, данный витамин нужен в любом возрасте, поскольку он приносит пользу всему организму человека. Нехватка витамин D увеличивает риск образования рака (простаты, молочной железы, кишечника, лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака.

Диагностировать по внешним признакам нехватку витамина практически невозможно, поэтому лучше сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).

Напомним, врач назвала витамин, способный защитить от коронавируса и рака.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
рак
онкология

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