Не выходя из дома: новосибирцам рассказали, как оплатить налоги онлайн

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Всего в этом году в Новосибирской области направлено 528 тысяч уведомлений налогоплательщикам; оплатить налоги физические лица могут, не выходя из дома.

В Новосибирской области стартовала рассылка налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физическими лицами. Сумма начисленных имущественных налогов в 2020 году увеличилась почти на 5 % по сравнению с прошлым годом, сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев на брифинге.

Андрей Сударев напомнил, что с прошлого года отдельные квитанции для уплаты физлицами налогов в налоговом уведомлении не формируются. Налоговое уведомление включает сведения для уплаты указанных в нём налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Произвести уплату налогов можно:

- через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ»;

- через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»;

- по налоговому уведомлению в банках или в офисах «Почты России».

На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Налоги можно уплатить авансом с помощью единого налогового платежа. ЕНП – это электронный кошелёк, куда можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и НДФЛ.

Налоговые уведомления не направляются владельцам имущества, имеющим право на налоговые льготы, налоговые вычеты, а также если общая сумма налоговых обязательств менее 100 рублей.

Общая сумма начисленных налогов в 2020 году составила 3 млрд 935 млн рублей. Из них 2 млрд 331 млн руб. (59 %) приходится на транспортный налог, 1 млрд 72 млн руб. (27 %) – на налог на имущество физических лиц и 532 млн руб. (14 %) – на земельный налог.

Всего в этом году в Новосибирской области направлено 528 тысяч уведомлений в электронном виде пользователям Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. В бумажном виде сформировано 818 тысяч уведомлений. Печать налоговых уведомлений, как и прошлом году, произведена филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, который располагается в Красноярске.

Напомним, 2 сентября заявили о возможной отмене налога на имущество для многодетных семей.