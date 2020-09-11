Неожиданный совет: нужно жевать лавровый лист ежедневно

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«Лаврушка» — распространённая и популярная специя при готовке самых различных блюд; врачи выяснили полезные свойства лаврового листа при жевании.

Лавровый лист – хороший антисептик, обезболивающее и противовоспалительное средство. Стоит жевать его при ОРВИ и простудах: снимает воспаление носоглотки, горла и дёсен. Улучшает пищеварение и помогает при вздутии живота.

В качестве профилактического средства стоит жевать лавровый лист каждый день. Это нормализует сон и прогоняет бессонницу, выводит шлаки, снижает уровень холестерина и сахара. Об этом пишет «Рамблер. Здоровье».

А вот беременным и кормящим грудью жевать «лаврушку» не рекомендуется. Как и язвенникам.

Начать жевание лучше с половинки, через пару месяцев перейдя на употребление целого лаврового листа за раз. Прожёвывать стоит до измельчённого состояния, процедура длится несколько минут. После чего образовавшуюся во рту массу следует выплюнуть, глотать её не стоит.

Достаточно проводить процедуру раз в день, время суток непринципиально.

Напомним, 11 сентября названы самые полезные приправы.