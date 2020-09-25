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Непостоянные антитела: у переболевших COVID-19 они исчезают на третий месяц

сегодня 01:25

Фото pixabay.com

Вопрос,может ли человек вырабатывать долговременные антитела к коронавирусу, остаётся дискуссионным; канадские медики обнаружили не очень приятный факт.

Через три месяца из крови переболевших коронавирусом исчезают антитела, выяснили в Центре крови Гема-Квебек (Канада), сообщает журнал Blood. Целью исследования было понять, когда эффективнее собирать кровь переболевших для получения максимума антител. Наблюдения шли каждый день. В эксперименте участвовали 15 добровольцев, перенесших коронавирус.

Исследователи особо подчёркивают, что выводы касаются только и исключительно тех, кто перенёс COVID-19, на иммунитет после вакцинации они не распространяются.

Напомним, 2 октября в Новосибирской области зафиксировано 13 229 случаев коронавирусной инфекции.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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