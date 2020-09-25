Новосибирец Павел Старун выступит в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ 2 октября

Фото: телеканал ТНТ

На сцене стендап-шоу «Открытый микрофон» телеканала ТНТ выступит 29-летний комик из Новосибирска Павел Старун; сумеет ли он рассмешить жюри и занять своё место в команде, узнаем 2 октября в 22:00.

Павел рассказал, для чего ему участие в проекте, к кому из наставников хотелось бы попасть и какие коррективы внёс коронавирус в его выступление.

Павел Старун всегда любил юмор, ранее играл в КВН, а на протяжении пяти лет занимается стендап-комедией. Для него это не первый опыт участия в телевизионном проекте, в 2015 году он выступал на сцене «Comedy Баттл» с миниатюрами.

«Решил принять участие в «Открытом микрофоне», потому что сам для себя хотел поставить некую галочку, что я был в ТВ-шоу. Плюс мне очень нравится сам проект, потому что он даёт возможность поработать с людьми из телевизора и какую-то мотивацию писать больше и лучше», — поделился новосибирец.

На проект Павел попал благодаря фестивалю «Открытый Микрофон», в котором он принимал участие в Москве: «Выступило больше тысячи комиков, и среди них отобрали чуть больше шестидесяти для съёмок в шоу. Фестиваль проходил три дня при полном зале комиков. Мне выпало выступать в начале третьего дня, а в конце второго дня из-за коронавируса объявили, что весь третий день пройдёт при пустом зале, только с редакторами и креативными продюсерами «Открытого микрофона». Комики так переживают выступать даже при полном зале, а тут никого вообще в зале. Но плюсом такого формата было то, что сразу объявляли, прошли мы или нет. Мне повезло».

Изначально Павел хотел в команду к Руслану Белому, потому что ему близок ход его мыслей, но к нему он не попал.

«Мне нравится творчество многих комиков телекнала ТНТ — Тимур Каргинов, Расул Чабдаров, Сергей Детков, Ирина Мягкова. Из западных комиков — Джим Джеффрис, Нил Бреннан, Бо Бернем, Дэйв Шаппелл. Из новосибирских комиков — Юрий Диль. Он гений. Он легенда», — рассказал комик.

Несмотря на большой опыт выступлений, Павел испытывал сильное волнение: «Во-первых, потому что понимал, что это важный момент и нужно показать себя достойно. Во-вторых, потому что у меня на первом этапе были несколько шуток, которые я нигде не проверял из-за ограничительных мер коронавируса, и я не знал, как они сработают. Это нормально, все волнуются, просто в какой-то момент отпустил ситуацию и плыл по течению».

В Новосибирске у Павла не большая группа поддержки, но она есть: «Меня поддерживает жена и кот Мирон».

Не пропустите выпуск шоу «Открытый микрофон» с участником из Новосибирска 2 октября в 22:00 на ТНТ, 16+