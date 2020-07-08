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Новосибирская клиника Мешалкина потратит на реконструкцию 213,9 млн рублей

сегодня 17:56

Из открытых источников

Клиника Новосибирска объявила конкурс на разработку документации; ремонт пройдёт в главном корпусе и отделении радиотерапии.

Крупный новосибирский кардиологический центр имени академика Мешалкина объявил конкурс на разработку документации о реконструкции нескольких зданий и стоянки. Документация опубликована на сайте Госзакупок.

Из документов следует, что учреждение хочет отремонтировать главный корпус, лабораторный корпус, построить детский лечебный корпус. Кроме того, планируется проведение реконструкции отделения радиотерапии, вспомогательных зданий и стоянки.

Из бюджета учреждения планируют выделить 213, 9 млн рублей – это стартовая цена контракта. Ожидается, что работы проведут в несколько на этапов. На первом разработают документацию, на это отведено суммарно 210 дней.

Сама реконструкция по планам должна начаться в 2021 году. Введение нового комплекса зданий и сооружений запланировано на 2025 год.

Напомним, ранее обвиняемым в картельном сговоре в клинике Мешалкина вынесли приговор.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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