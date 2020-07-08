Новосибирская клиника Мешалкина потратит на реконструкцию 213,9 млн рублей
Из открытых источников
Клиника Новосибирска объявила конкурс на разработку документации; ремонт пройдёт в главном корпусе и отделении радиотерапии.
Крупный новосибирский кардиологический центр имени академика Мешалкина объявил конкурс на разработку документации о реконструкции нескольких зданий и стоянки. Документация опубликована на сайте Госзакупок.
Из документов следует, что учреждение хочет отремонтировать главный корпус, лабораторный корпус, построить детский лечебный корпус. Кроме того, планируется проведение реконструкции отделения радиотерапии, вспомогательных зданий и стоянки.
Из бюджета учреждения планируют выделить 213, 9 млн рублей – это стартовая цена контракта. Ожидается, что работы проведут в несколько на этапов. На первом разработают документацию, на это отведено суммарно 210 дней.
Сама реконструкция по планам должна начаться в 2021 году. Введение нового комплекса зданий и сооружений запланировано на 2025 год.
Напомним, ранее обвиняемым в картельном сговоре в клинике Мешалкина вынесли приговор.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают