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Новосибирские хоккеисты в домашнем матче обыграли нижегородских: впервые за 5 лет

вчера 23:35

Фото пресс-служба ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» продолжает побеждать; обыграли своих давних соперников.

Принимая на своём поле нижегородское «Торпедо», ХК «Сибирь» одержал победу со счётом 4:2, сообщает официальный сайт новосибирского хоккейного клуба.

Первый период закончился 2:1 в пользу новосибирцев. Счёт в матче открыл нападающий «Сибири» Никита Шашков. Второй период начался с третьей шайбы в ворота гостей (Данила Романцев) и добавил ещё одно очко в нашу пользу Ярослав Хабаров.

В третьем тайме «Сибирь» осталась в меньшинстве, и «торпедовец» Крис Уайдмэн забросил новосибирцам вторую шайбу, но победа осталась за ХК «Сибирь».

Напомним, 30 сентября новосибирцы уступили СКА две шайбы.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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