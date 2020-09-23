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Новосибирский зоопарк реконструирует в октябре вольеры для медведей

сегодня 17:10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский зоопарк планирует начать в октябре реконструкцию вольера для медведей; работы займут девять месяцев.

Один из крупнейших в России Новосибирский зоопарк планирует к середине октября начать работы по реконструкции павильона для медведей за 95 млн рублей. Проект, который позволит зоосаду вернуть членство в Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, будет реализован на собственные средства учреждения, информирует ТАСС со ссылкой на директора зоопарка Андрея Шило.

«Средства поступают на содержание животных. На реконструкцию будут освобождаться собственные доходы зоопарка. Возможно, на следующей неделе закончим перевод медведей, приедут из Москвы люди, будем разбирать, сносить и начинать строить новый павильон», — сказал собеседник агентства.

Согласно проекту, реконструкция займёт 9 месяцев. За это время павильон будет полностью перестроен и расширен. Во время строительства бурые и гималайские медведи разместятся во временных вольерах, закрытых для посетителей зоопарка. Новый вольер будет соответствовать стандартам Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов и позволит зоосаду вернуть членство в объединении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в июне во время посещения зоопарка рассказал журналистам о планах выделить учреждению средства на реконструкцию павильона для бурых и гималайских медведей в размере 95 млн рублей.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 700 видов животных на площади 60 га. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу.

Напомним, Новосибирский зоопарк изменил график работы.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

реконструкция
Новосибирский зоопарк
медведи

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