Новосибирского блогера Даву сравнили с героем сериала «Сверхъестественное»

Фото instagram.com/dava_m

Дава готовит премьеру нового клипа; поклонники сравнили образ рэпера с героем популярного телесериала.

Рэпер Дава, который родом из Новосибирска, выпустил превью к новому клипу. Ролик опубликован на его странице в Instagram.

В видео Дава в клетчатой рубашке идёт по сумрачному лесу и поёт свою новую песню «Том и Джерри». Одна из поклонниц сравнила Давида Манукяна с главным героем сериала «Сверхъестественное» - Дином Винчестером: «У меня у одной появилась первая ассоциация с Дином Винчестером😅 если вы понимаете, о чём я», «даааааа, тоже это хотела написать», «он очень на него похож», «это нужно просто смотреть сериал «сверхъестественное» и понимать их особый колорит, когда образ Давы полностью ассоциируется с Дином».

Также некоторые подумали, что в песне есть отсылки к отношениям Давы и Ольги Бузовой. В песне есть строчка «не можем без истерик».

Напомним, новосибирский блогер Дава принял окончательное решение в отношениях с Бузовой.