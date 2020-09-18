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Один человек погиб, троих изуродовало в страшной аварии в Кузбассе

сегодня 13:13

Фото pixabay.com

Авария произошла в Новокузнецком районе; врачи борются за жизни пострадавших.

В Новокузнецком районе Кемеровской области произошло ДТП. Об этом сообщили кузбасские СМИ.

Авария произошла на повороте на дорогу на Таштагол. Столкнулись два легковых автомобиля, их марки не уточняются. Всё произошло около 9 часов утра в Новокузнецком районе.

В страшной аварии погиб один человек, травмы также получили трое. На месте работает бригада скорой помощи. Очевидцы также сообщают, что инцидент произошёл у автозаправочной станции «НК Нефть».

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, страшная авария произошла на трассе Барнаул – Новосибирск накануне.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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Теги

авария, дтп

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