Один человек погиб, троих изуродовало в страшной аварии в Кузбассе

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Авария произошла в Новокузнецком районе; врачи борются за жизни пострадавших.

В Новокузнецком районе Кемеровской области произошло ДТП. Об этом сообщили кузбасские СМИ.

Авария произошла на повороте на дорогу на Таштагол. Столкнулись два легковых автомобиля, их марки не уточняются. Всё произошло около 9 часов утра в Новокузнецком районе.





В страшной аварии погиб один человек, травмы также получили трое. На месте работает бригада скорой помощи. Очевидцы также сообщают, что инцидент произошёл у автозаправочной станции «НК Нефть».

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.



Напомним, страшная авария произошла на трассе Барнаул – Новосибирск накануне.