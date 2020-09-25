«Он почувствовал себя богом»: бывшая жена скандального общественника из Сургута заявила о побоях и похищении ребёнка

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Россиян возмутило высказывание бывшего депутата и общественного деятеля из Сургута о том, что многодетным родителям лучше сдавать своих чад в детдом вместо ожидания помощи от государства; Сиб.фм пообщался с бывшей женой Эдуарда Логинова, и она заявила, что общественник не даёт видеться ей со своим ребёнком уже полтора года.

Бывшая супруга Эдуарда Логинова, общественного деятеля из Сургута, заявила, что он не даёт ей видеться с ребёнком на протяжении полутора лет. Об этом Лариса Симакова сегодня рассказала Сиб.фм. По её словам, так было не всегда — первые годы жизни с Эдуардом складывались мирно.

«Я тогда вышла замуж за простого охранника. Потом мы открыли совместное охранное предприятие. В этот момент у него начал появляться какой-то административный ресурс, связи, и он почувствовал себя богом. Избрался депутатом в местную думу, но во второй раз не получилось. С тех пор занимался предоставлением гуманитарной помощи», — рассказала Лариса Симакова.

Напомним, что фигура бывшего депутата из ХМАО стала известной после его резонансного высказывания о многодетных семьях. Логинов заявил, что тем, кому не хватает средств на содержание ребёнка, лучше отправить его в детский дом.

«Вы рожаете, а не государство... налогоплательщики должны содержать вас в ущерб развитию страны... И только не рассказывайте мне в комменте про то, что я должен побывать на вашем месте... работаю и не скулю, что мне кто-то должен», — заявил он.

Со слов женщины, спустя некоторое время совместной жизни отношения совсем ухудшились и она переехала обратно в Новосибирск. У семьи есть общий ребёнок, ему сейчас 10 лет. Старшему сыну Ларисы 25 лет.

«Начались побои, угрозы, развод. Несколько раз судились, до развода он никак не принимал участие в воспитании сына. Он несколько раз просто выкрадывал ребёнка, а потом подал в суд на определение места жительства. Суд решил, что ребёнок будет жить со мной», — продолжает женщина.

Впрочем, Эдуарда Логинова решение суда не остановило. По словам Ларисы Симаковой, два года назад он приехал и забрал ребёнка. С тех пор она видела его всего несколько раз.

«Если раньше я могла приехать в Сургут и хотя бы увидеть ребёнка, то последние полтора года я его даже не слышу. Он написал на меня заявление, что я выгнала сына из дома и якобы отказалась от него. Был суд, туда пришёл он вместе с сыном. Ребёнка спросили, с кем он хочет жить, на что он ответил, что хочет быть с папой и иногда видеться с мамой», — рассказывает она.

Со слов Ларисы Симаковой, отношения с новой женой у мужчины также напряжённые. Более того, женщине пришлось выплатить Эдуарду Логинову алименты, так как тот подал заявление на их получение.

«У нас совершенно не соблюдаются права матерей. Мне пришлось выплатить алименты, иначе он бы говорил, что я никак не участвую в воспитании ребёнка. Я обращалась везде, куда только можно было: к губернатору, в администрацию, в органы опеки, в отдел по делам несовершеннолетних, в прокуратуру. Но ничего не помогло. Он фактически нарушает закон и буквально похитил ребёнка», — рассказывает Лариса.

Женщина весной даже выходила на одиночный пикет в Сургуте, однако с того момента ситуация никак не изменилась. По её словам, на сегодняшний день у неё нет никакой возможности повидаться с сыном, который по решению суда должен жить с ней.

Напомним, сегодня пользователи соцсетей раскритиковали Эдуарда Логинова за его высказывания.