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Отпуск пообещали родителям школьников из-за внеплановых каникул в России

сегодня 14:38

Фото pixabay.com

Отпуск будет оплачиваемым, но только для одного родителя; письмо с предложением направлено Татьяне Голиковой.

Родители школьников могут получить отпуск из-за каникул школьников. С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.

Депутат предложила дать оплачиваемый отпуск родителям младшеклассников, которые ушли на внеплановые каникулы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что плату за отпуск сможет получить лишь один из родителей. По мнению депутата, такое решение позволит в безопасности пережить период каникул и не заразиться коронавирусом детям. Мера также поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.

Предложение депутат направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, накануне стало известно, что дети в Новосибирской области уйдут на осенние каникулы раньше.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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