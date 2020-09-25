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Пассажир скончался после утренней аварии в Академгородке

сегодня 09:41

Фото ГИБДД Новосибирска

Очередное смертельное ДТП зарегистрировали в Новосибирске; погиб пассажир легковушки.

Сегодня утром на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева произошло смертельное ДТП.

Автомобиль «Газель» двигался по улице Академика Лаврентьева со стороны проспекта Строителей в сторону Коптюга с левым поворотом на улицу Инженерную, а автомобиль LADA Granta двигался по Академика Лаврентьева со стороны Коптюга в сторону проспекта Строителей.

В результате ДТП водитель «Газели» не пострадал, а вот в отечественной легковушке, брендированной логотипом частного охранного агентства «Лунный свет», пассажир получил травмы, несовместимые с жизнь. В больницу попал и водитель «Лады».

На месте работает экипаж ГИБДД. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня утром иномарка сбила двух школьников прямо около образовательного учреждения.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ДТП
новосибирск
погиб пассажир

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