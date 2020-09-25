Пассажир скончался после утренней аварии в Академгородке
Фото ГИБДД Новосибирска
Очередное смертельное ДТП зарегистрировали в Новосибирске; погиб пассажир легковушки.
Сегодня утром на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева произошло смертельное ДТП.
Автомобиль «Газель» двигался по улице Академика Лаврентьева со стороны проспекта Строителей в сторону Коптюга с левым поворотом на улицу Инженерную, а автомобиль LADA Granta двигался по Академика Лаврентьева со стороны Коптюга в сторону проспекта Строителей.
В результате ДТП водитель «Газели» не пострадал, а вот в отечественной легковушке, брендированной логотипом частного охранного агентства «Лунный свет», пассажир получил травмы, несовместимые с жизнь. В больницу попал и водитель «Лады».
На месте работает экипаж ГИБДД. Устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, сегодня утром иномарка сбила двух школьников прямо около образовательного учреждения.
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