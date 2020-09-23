Педофила объявили в розыск в Иркутской области

Фото СК РФ

В Иркутской области СК разыскивает неизвестного мужчину; его подозревают в насилии над тремя детьми.

Сотрудники СКР расследуют уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении троих детей. По имеющейся информации, данные преступления были совершены в начале сентября в 94-м квартале Ангарска. В настоящее время правоохранители разыскивают предполагаемого злоумышленника. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР и ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудникам полиции удалось составить описание внешности мужчины, также имеется видеозапись с камер наблюдения, где запечатлен подозреваемый.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 175-180 см, среднее телосложение, кавказский тип лица, короткие седые волосы, имеются лобные залысины, густые черные брови.

Был одет в темную куртку, брюки и светлую рубашку.

Следователи призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в дежурную часть полиции — 02 (112). Кроме того, можно написать сообщение "ВКонтакте" (12+) в сообщество Следственного управления СК России по Иркутской области.

Напомним, в России предложили кастрировать педофилов.