Переход на карты «МИР»: как поменять реквизиты на получение пенсии
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Если смена реквизитов связана с переходом на карту «Мир», то Центробанк решил в очередной раз продлить для пенсионеров срок перехода; но заменить карту можно и в октябре.
Заявление о смене реквизитов в связи с переходом на карту «Мир» нужно успеть подать до 31 декабря 2020 года. Сделать это можно и сейчас.
Самый простой способ – через личный кабинет на сайте ПФР. Заявление формируется автоматически и вам нужно только внести новые реквизиты.
Пошаговая инструкция смены реквизитов:
1. Используя пароль и логин от сайта госуслуг зайдите в Личный кабинет на сайте ПФР.
2. Выберите в списке сервисов раздел «Пенсии».
3. В этом разделе “Подать заявление”- “О доставке пенсии”.
4. Заполнить предложенные поля.
5. Выберите в заявлении “Через кредитную организацию” и заполните новые реквизиты.
6. Сформируйте и отправьте заявление.
Напомним, по карте «Мир» можно получить повышенный кэшбэк.
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