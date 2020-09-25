Переход на карты «МИР»: как поменять реквизиты на получение пенсии

Фото Pixabay.com

Если смена реквизитов связана с переходом на карту «Мир», то Центробанк решил в очередной раз продлить для пенсионеров срок перехода; но заменить карту можно и в октябре.

Заявление о смене реквизитов в связи с переходом на карту «Мир» нужно успеть подать до 31 декабря 2020 года. Сделать это можно и сейчас.

Самый простой способ – через личный кабинет на сайте ПФР. Заявление формируется автоматически и вам нужно только внести новые реквизиты.

Пошаговая инструкция смены реквизитов:

1. Используя пароль и логин от сайта госуслуг зайдите в Личный кабинет на сайте ПФР.

2. Выберите в списке сервисов раздел «Пенсии».

3. В этом разделе “Подать заявление”- “О доставке пенсии”.

4. Заполнить предложенные поля.

5. Выберите в заявлении “Через кредитную организацию” и заполните новые реквизиты.

6. Сформируйте и отправьте заявление.

Напомним, по карте «Мир» можно получить повышенный кэшбэк.