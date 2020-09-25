Питанием можно поддержать здоровье сердца и сосудов – врач

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Правильный рацион поможет снизить риски сердечно – сосудистых заболеваний и инфаркта; изменения не потребуют больших денег или усилий.

Вера Ларина, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова поделилась с российскими СМИ рекомендациями по организации питания при сердечно – сосудистых заболеваниях и для их профилактики.

Нет никаких древних секретов: фрукты и овощи, волокна, цельнозерновые продукты, несолёные орехи. Рыба должна быть на столе не реже одного раза в неделю. А вот соль стоит употреблять как можно реже, в любом виде. Необходимо исключить из рациона алкоголь, который вредно действует на сосуды и сердце.

Ещё лучше перейти на средиземноморскую диету с овощным, фруктовым изобилием, преобладанием бобовых, рыбными блюдами и оливковым маслом как источником ненасыщенных жирных кислот Красное мясо стоит употреблять как можно реже, включая продукты его переработки и полуфабрикаты. Пять лет соблюдения средиземноморской диеты снижает риск сердечно – сосудистых заболеваний почти на треть.

Необходимые для здоровья сердца и сосудов микроэлементы есть во фруктах, петрушке и другой зелени. Например, калий, выводящий из организма избыточную жидкость и нормализующий давление и улучшающий работу сердечной мышцы, можно получить, съев всего несколько штучек кураги в день.

Напомним, 25 сентября назван рецепт напитка, снижающего давление.