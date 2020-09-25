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Почти четверть новосибирцев привились от гриппа

сегодня 08:53

ФОТО PIXABAY.COM

Более четверти населения Новосибирской области уже прошли вакцинацию от гриппа; это почти половина об запланированного объёма вакцинации.

Почти 730 000 жителей Новосибирской области поставили прививки от гриппа. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По его словам, прививочная кампания от гриппа идёт хорошими темпами, вакцинировано уже почти 42% от необходимого плана.

"Эпидемиологическую ситуацию мы оцениваем, как управляемую, но хочу еще раз обратиться к жителям Новосибирской области – необходимо прививаться от гриппа, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры безопасности", — подчеркнул Хальзов.

Министр отметил, что с ростом ОРВИ наблюдается небольшой рост ковидных пациентов, что является закономерным в данной ситуации.

"Но, если на прошлой неделе было превышение эпидпорога по ОРВИ на 30%, то на этой неделе превышение всего на 12,5%. В тоже время в регионе на сегодняшний момент не зарегистрировано случаев заболевания гриппом", — сказа глава ведомства.

Напомним, 30 сентября в Новосибирской области началась вакцинация врачей от коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
Правительство Новосибирской области
прививки

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