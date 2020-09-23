Под Новосибирском нашли глиняную фигурку человека с тату на лице возрастом 5 тысяч лет

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Под Новосибирском нашли глиняную фигурку человека с тату на лице возрастом 5 тысяч лет; на лице найденного старинного артефакта находилась маска, вырезанная из позвонка лошади.

Учёные Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили в ходе раскопок в Венгеровском районе Новосибирской области многоярусное захоронение с глиняной фигуркой человека возрастом более 5 тысяч лет с татуировкой на лице и удлинёнными руками.

Как рассказал журналистам заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН академик РАН Вячеслав Молодин, аналогов такой фигурки ранее не было обнаружено.

«Погребение ярусное. На верхнем плече захороненного лежит глиняная скульптура человека. Причём важна не только сама скульптура, хотя аналогов больше нет, она уникальна. Можно говорить о её эпохальном колорите, потому что на лице татуировка и удлинены искусственно руки», — сказал Молодин.

По его словам, голова фигурки была отделена и развёрнута в обратную сторону. Вместе с тем, из позвонка лошади была вырезана маска, надетая на лицо фигурки. В её туловище же имелся паз, в который, по предположению учёных, вставлялась бронзовая пластина, найденная ранее, информирует ТАСС.

Подобные фигурки можно встретить у современных хантов или манси. Однако данной находке минимум 5 тысяч лет.

«Любой музей мира, от Эрмитажа до Лувра, гордился бы такой находкой», — отметил он.

Также учёный отметил, что представители одиновской культуры были монголоидами, при этом сама фигурка имеет черты европеоидов.

Напомним, в Хакасии археологи нашли нетронутый скифский могильник.