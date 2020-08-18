Подписчики уличили Настю Каменских в использовании фотошопа

Фото instagram.com/kamenskux

В Сети высмеяли Каменских за использование фотошопа; на фотографии у артистки слишком длинные кисти рук и ступни.

Настя Каменских опубликовала новую фотографию с отдыха. В комментариях певицу раскритиковали за использование фотошопа.

На снимке артистка предстаёт в сексуальном белом купальнике. Подписчики заметили, что у Каменских неестественно длинные пальцы.

«Удлинение ножек и ручек фотошопом, удлиняет также стопы и кисти) Вот Вам наглядный пример», — написал Кетти.

«Ступня огромная на этом фото», — заметила Яна.

«Неудачная фотка», - оценила Юрасенко

Некоторым не понравилась и фигура Каменских: «Что то ты всё худеешь, а нормально похудеть не можешь».

Напомним, в августе Каменских взорвала соцсети голым фото.