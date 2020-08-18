Подписчики уличили Настю Каменских в использовании фотошопа
Фото instagram.com/kamenskux
В Сети высмеяли Каменских за использование фотошопа; на фотографии у артистки слишком длинные кисти рук и ступни.
Настя Каменских опубликовала новую фотографию с отдыха. В комментариях певицу раскритиковали за использование фотошопа.
На снимке артистка предстаёт в сексуальном белом купальнике. Подписчики заметили, что у Каменских неестественно длинные пальцы.
«Удлинение ножек и ручек фотошопом, удлиняет также стопы и кисти) Вот Вам наглядный пример», — написал Кетти.
«Ступня огромная на этом фото», — заметила Яна.
«Неудачная фотка», - оценила Юрасенко
Некоторым не понравилась и фигура Каменских: «Что то ты всё худеешь, а нормально похудеть не можешь».
Напомним, в августе Каменских взорвала соцсети голым фото.
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