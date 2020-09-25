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Погода в Новосибирске на 2 октября: пасмурно и дождливо

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня ожидается пасмурная погода на протяжении всего дня; также будет холодно и дождливо.

В пятницу, 2 октября, в Новосибирске будет прохладно и дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха не превысит +5-6 градусов. На протяжении дня будет пасмурно, а во второй половине дня возможны осадки. Скорость ветра составит 7-9 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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