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Поклонников Павла Прилучного назвали сектантами

сегодня 12:35

Фото instagram.com/bugevuge

Павел Прилучный продолжает активно делиться фотографиями со съёмок; актер снимается в сериале «В клетке 2».

Актёр Павел Прилучный, выросший в Новосибирске, опубликовал новое фотографию со съёмок в сериале «В клетке 2». Подписчики сразу начали писать комплименты артисту, однако нашлись те, кто назвал такие комментарии «сектантством и идолопоклонничеством».

Павел Прилучный снимается в продолжении сериала «В клетке 2». Новый кадр со съёмок вызвал бурные обсуждения среди поклонников: «В добрый путь! Пусть работа будет в кайф», «Очень мужественное фото! Паша, тебе удачи в работе, а детишкам твоим здоровья!!!», «Павел, вы самый талантливый актёр России! Счастья вам и вашим деткам! Павел ярче и жарче всех звёзд вселенной. Так держать».

Однако не все оценили такой поток положительных комментариев: «Такое ощущение, что сектанты бывшей прямо караулят новый пост Павла, чтобы поклоны набить. Ведь есть же специально отведённое место, табунитесь там, не портите здесь воздух своими причитаниями».

Напомним, Павел Прилучный возмутился обвинением его в пьянстве со стороны подписчиков.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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