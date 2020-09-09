Полезная каша сохранит здоровое сердце у ребёнка: врач дал советы родителям

Фотографии с сайта pixabay.com

Физические нагрузки и правильное питание помогут сохранить здоровье детей; рецепт полезной для сердца каши дала врач.

Главный детский кардиолог Московской области Альфия Дроздова рассказала, как сохранить сердце ребёнка здоровым, пишет «Подмосковье сегодня».

В первую очередь специалист рекомендует строго соблюдать режим дня малыша, иначе у ребёнка снижается иммунитет. Также важно обратить внимание на питание.

«Для укрепления сердца особенно подходит овёс. Конечно же, не каждый ребёнок захочет есть его только потому, что это очень полезно. Необходимо проявить смекалку и придумать такое блюдо из овса, которое дети будут есть с удовольствием. Например, это может быть каша с добавлением сухофруктов», — советует Дроздова.

Эксперт также подчеркнула важность физического развития детей с самого детства.

Напомним, 9 сентября врач назвала 9 самых полезных для сердца продуктов.