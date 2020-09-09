Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Полезная каша сохранит здоровое сердце у ребёнка: врач дал советы родителям

сегодня 17:47

Фотографии с сайта pixabay.com

Физические нагрузки и правильное питание помогут сохранить здоровье детей; рецепт полезной для сердца каши дала врач.

Главный детский кардиолог Московской области Альфия Дроздова рассказала, как сохранить сердце ребёнка здоровым, пишет «Подмосковье сегодня».

В первую очередь специалист рекомендует строго соблюдать режим дня малыша, иначе у ребёнка снижается иммунитет. Также важно обратить внимание на питание.

«Для укрепления сердца особенно подходит овёс. Конечно же, не каждый ребёнок захочет есть его только потому, что это очень полезно. Необходимо проявить смекалку и придумать такое блюдо из овса, которое дети будут есть с удовольствием. Например, это может быть каша с добавлением сухофруктов», — советует Дроздова.

Эксперт также подчеркнула важность физического развития детей с самого детства.

Напомним, 9 сентября врач назвала 9 самых полезных для сердца продуктов.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

здоровье
дети
врач
советы
родители
рецепт
рекомендации
сердце
полезные продукты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

132168
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39596
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32581
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30274
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30098
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23990
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22772
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле