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Полезные продукты удлиняют жизнь: врачи раскрыли секрет долголетия

сегодня 16:33

Фотографии с сайта pixabay.com

Врачи назвали продукты, которые способствуют долголетию; правильное питание является залогом крепкого здоровья.

Правильное питание является залогом крепкого здоровья и долгой жизни. Врачи назвали главные продукты долголетия, сообщает «Радио Sputnik».

По мнению врачей, удлиняют жизнь йогурт, орехи и фрукты. Увеличив в своём рационе эти продукты, вполне можно существенно продлить жизнь.

Также рекомендуется периодически добавлять в свой рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты.

При этом диету лучше всего совмещать с регулярными физическими нагрузками.

Напомним, вчера геронтолог раскрыла главные жизненные принципы, которые способствуют долголетию.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

здоровье
врачи
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питание
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полезные продукты
долголетие

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