Полезные продукты удлиняют жизнь: врачи раскрыли секрет долголетия
Фотографии с сайта pixabay.com
Врачи назвали продукты, которые способствуют долголетию; правильное питание является залогом крепкого здоровья.
Правильное питание является залогом крепкого здоровья и долгой жизни. Врачи назвали главные продукты долголетия, сообщает «Радио Sputnik».
По мнению врачей, удлиняют жизнь йогурт, орехи и фрукты. Увеличив в своём рационе эти продукты, вполне можно существенно продлить жизнь.
Также рекомендуется периодически добавлять в свой рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты.
При этом диету лучше всего совмещать с регулярными физическими нагрузками.
Напомним, вчера геронтолог раскрыла главные жизненные принципы, которые способствуют долголетию.
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