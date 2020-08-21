Половину водителей-пенсионеров привлекает возможность самостоятельно выбирать график работы в такси

Фото предоставлено компанией "Ситимобил"

Специально к Международному дню пожилого человека один из крупнейших агрегаторов такси опросил около 3000 водителей со всей России пенсионного и предпенсионного возраста (старше 50 лет); респонденты рассказали, почему выбирают работу в такси.

Более половины опрошенных таксистов-предпенсионеров (59%) до официального выхода на заслуженный отдых работали по другим специальностям, показал опрос Ситимобил. Чаще всего респонденты говорят, что были раньше военными, сотрудниками МВД и МЧС, рабочими и строителями. Но иногда за руль садятся также пилоты, штурманы, главбухи, судовые механики, юристы, преподаватели и музыканты. Каждый пятый из нынешних водителей-пенсионеров имел в прошлом собственный бизнес, 22,9% работают таксистами всю жизнь.

Главным плюсом работы в такси более половины респондентов (51,3%) называют возможность самому определять нагрузку и график работы. Более 20% таксистов любят сам процесс – им нравится водить машину и общаться с разными людьми. Почти 15% опрошенных привлекает в работе водителя хороший (или дополнительный) заработок.

Среди опрошенных водителей старше 50 лет, работающих с агрегатором, 16% пенсионеров – их привлекает дополнительный заработок, возможность самому определять график работы и желание больше общаться. Четверть таксистов, еще не достигших 60-65 лет, копят на пенсию самостоятельно. Еще 15,7% добровольно перечисляют взносы в ПФР. Остальные водители ничего не делают для будущей пенсии.

«Работа водителем такси универсальна — позволяет гибко планировать график и может стать хорошим вариантом подработки по совместительству с основной работой или во время пенсии. Мы хотим, чтобы у всех водителей была возможность в работе с нашим сервисом получать достойный заработок, поэтому развиваем обширные программы лояльности, системы персональных целей, гарантированные минимальные выплаты за поездку и другие бонусы, а также страхуем на время поездок не только каждого пассажира, но и водителя», – говорит исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.

Он отметил, что такие подходы позволили агрегатору выйти на второе место по количеству заказов в Москве и в большинстве других городов присутствия.

Напомним, в августе в Новосибирске открыли центр для обучения и отдыха водителей такси.