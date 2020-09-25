Пособие 10000: больше семей смогут получить новую выплату на детей

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Пособие в размере 10 000 рублей получают многодетные семьи России; на выплаты дополнительно выделили более 4 млрд рублей.

Регионам выделили дополнительные 4,31 млрд рублей на выплаты малоимущим многодетным семьям. Пособие получают семьи, в которых родился третий ребёнок. О выделении материальной помощи регионам сообщила пресс-служба правительства.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По нему помощь из федерального бюджета получат более 35 регионов страны.

Деньги получат и новые семьи: дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения количества получателей.

Более 35 регионов страны получат в общей сложности 4,31 млрд рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий указ. Дополнительное финансирование понадобилось из-за увеличения количества получателей данных выплат.

Деньги выплачиваются до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Платят пособие и на последующих детей.

Размер выплаты в среднем по России составляет 10,4 тысячи рублей. Он зависит от величины прожиточного минимума в регионе.

Узнать, участвует ли отдельный регион в данной программе, можно в отделе соцзащиты или МФЦ.

Напомним, в октябре родителям нужно повторно подать заявления на ряд пособий.