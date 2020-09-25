Пособие 10000: власти выделили средства на новую выплату для детей

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Малоимущим многодетным семьям положено пособие; деньги будут платить, пока ребёнку не исполнится три года.

Власти выделили более 4 млрд рублей для помощи регионам в выплате пособий для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Более 35 регионов страны получат в общей сложности 4,31 млрд рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий указ. Дополнительное финансирование понадобилось из-за увеличения количества получателей данных выплат.

Пособие положено малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок. Оно будет переводиться, пока малышу не исполнится трёх лет.

Размер выплаты в среднем составляет 10,4 тысячи рублей, однако в каждом регионе оно разное в зависимости от местной величины детского МРОТ.

О том, участвует ли ваш регион в данной программе, можно узнать в отделе соцзащиты или МФЦ.

Напомним, стали известны пять изменений октября, касающихся пособий и выплат.