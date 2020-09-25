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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет: как обжаловать отказ

сегодня 13:24

Фото pixabay.com

Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет могут получать пособие размером около 5,5 тысяч; в случае отказа его надо обжаловать в течение трёх месяцев.

Пособие на детей от 3 до 7 лет назначается малоимущим семьям в соответствии с постановлением правительства РФ № 384. Отказать в пособии могут по нескольким причинам, но решение можно обжаловать.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет назначаются семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания. Её размер составляет около 5,5 тысяч рублей.

Отказать в пособии могут по нескольким причинам:

  • неправильный возраст: ему должно исполниться 3 года не ранее 1 января 2020 года, а по достижении 8 лет право на пособие теряется;

  • смерть ребёнка, дающего право на пособие — если ребёнок умер уже после назначения пособия, выплата будет прекращена со следующего месяца;

  • наличие в заявлении неполных или недостоверных данных — в таких случаях проще исправить заявление, чем заниматься обжалованием;

  • размер среднедушевого дохода семьи превышает региональный прожиточный минимум — в этой ситуации лучше проверить, какие доходы были учтены при рассмотрении заявления, поскольку не все должны быть учтены при расчёте.

При расчёте доходов учитываются следующие позиции:

  • заработок всех совершеннолетних членов семьи по месту работы или службы;

  • пенсии, пособия и иные выплаты, в том числе за счёт региональных и местных бюджетов;

  • стипендии;

  • алименты;

  • денежное довольствие военнослужащих;

  • проценты по вкладам в банке;

  • ряд других видов дохода.

Сроки обжалования

Решение об отказе принимают не позже 10 дней после приёма заявления. В ряде случаев проверка может увеличиться до 20 дней. Информацию об отказе присылают в личный кабинет Госуслуг, по почте, В МФл или в отделе соцзащиты. По закону у заявителей есть три месяца на обжалование решения.

Куда подавать жалобу на отказ

На сайте Госуслуг есть онлайн-сервис для обжалования действий и решений чиновников. Также можно отправить жалобы лично и почтой на имя вышестоящего должностного лица органа соцзащиты или написать заявление в суд.

Как составить жалобу

Единой формы жалобы нет, но в заявлении должны быть следующие пункты:

  • наименование органа и должностного лица, выносящего решение об отказе в назначении и выплате пособия;

  • фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес для направления ответа;

  • сведения об обжалуемом решении, краткое описание его сути и оснований;

  • доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением об отказе с приложением документов.

Сроки рассмотрения

Жалобу через Госуслуги должны рассмотреть в течение 15 дней. При обжаловании через вышестоящее должностное лицо — 30 дней. У административных исков в суде такой же срок.

Напомним, пособие на детей с 3 до 7 лет хотят увеличить в два раза.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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детские пособия
детские выплаты

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