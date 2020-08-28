Посягнули на самое святое: силовики поймали воров, которые украли икону от Путина

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Пойманы воры, которые украли икону, подаренную президентом; сотрудники МВД и ФСБ поймали воров, которые украли святыни из Иверского монастыря на Валдае.

Среди ценностей икона, её подарил обители президент в 2001 году. По данным следствия, дерзкое преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Злоумышленники подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в храм, сообщает «ЛенТВ24».

«В результате оперативных мероприятий наши сотрудники установили, что к данному противоправному деянию могут быть причастны двое жителей Ленинградской области. Подозреваемые были задержаны одновременно по адресам проживания. Один из них ранее судим за совершение тяжких преступлений», — Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

В ходе обысков оперативники обнаружили часть похищенного — золотые украшения, напрестольный крест и главное — Иверскую икону. Ценности были спрятаны в гараже одного из фигурантов. В ближайшее время святыни возвратят монастырю.

Напомним, в конце августа неизвестный мошенник представился новосибирским митрополитом и собирал деньги на лечение священника.