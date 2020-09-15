Предприятия Кузбасса будут закрывать через суд за несоблюдение коронавирусных мер

Фото сайт правительства Кемеровской области

Предприятия Кузбасса будут закрывать через суд за несоблюдение санитарных мер; глава региона Сергей Цивилёв призвал не шутить с коронавирусом.

Предприятия Кемеровской области, нарушающие нормы санитарной безопасности в пандемию, будут временно закрывать по решению суда, сообщил губернатор Сергей Цивилёв в эфире телеканала «Россия-24».

Глава региона пояснил, что конечной целью таких мер является не само закрытие предприятия, а его стимулирование к соблюдению действующих правил санитарной безопасности.

«Мы контролируем все наши предприятия на предмет соблюдения правил по коронавирусу. И если предприятия не соблюдают, у нас эта технология отработана, мы оформляем пакет документов, передаём в суд, и суд принимает решение: вначале предупреждение, потом штраф, потом вплоть до закрытия предприятия», — сказал он.

Губернатор отметил, закрыто предприятие будет до тех пор, пока руководство не устранит выявленные недочёты в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

По данным регионального оперштаба, на 1 октября в регионе зарегистрирован 10 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 167 случаев за минувшие сутки. На 1 октября 7 315 пациентов выздоровели, 113 умерли, остальные — под наблюдением медиков.

Напомним, в Кузбассе из-за вспышки коронавируса вернули режим самоизоляции для пожилых людей.