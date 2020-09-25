«Приходите завтра»: жительница Новосибирска пожаловалась, что не может сделать прививку от гриппа

Фото: Ольга Комина, 2ГИС

В Новосибирске продолжается вакцинация от гриппа; жительница Первомайского района рассказала, что не может сделать прививку уже неделю.

Более четверти населения Новосибирской области уже прошли вакцинацию от гриппа, это почти половина от запланированного объёма вакцинации. Однако работающим людям поставить прививку не так уж просто.

Жительница жилмассива «Берёзовое» рассказала Сиб.фм, что дважды приходила в поликлинику, чтобы поставить прививку, но вакцину так и не получила.

«Недавно у меня был двухнедельный отпуск, и, вернувшись из поездки, я решила потратить оставшийся рабочий день – пятницу — на прививку от гриппа, — рассказала жительница Первомайского района Евгения С. – Перед этим я два года подряд прививалась и осталась довольна, особенно во второй год – всю зиму даже насморка не было».

За прививкой девушка отправилась в поликлинику № 19 на улице Шукшина.

«В регистратуре мне сказали, что прививку поставить можно, но для этого прежде нужно сделать флюорографию, если не делали её больше года», — вспоминает Евгения.

Как пояснили в регистратуре, прививки ставят в рабочие дни с 8 до 11 утра, а флюорографию делают также в рабочие дни с 8 до 14.00.

«Время было 12 часов дня. Я сначала огорчилась, что опоздала на прививку, но думаю, хоть флюорографию сделаю, ведь ещё нет двух часов. Говорю: "Хорошо, в каком кабинете флюорограф?". На что мне отвечают: "Сегодня флюорографию уже не делают, приходите потом, в любой день, но не сегодня"».

Когда девушка возмутилась, что не может каждый день приходить в поликлинику в это время, в регистратуре нехотя добавили:

«Ну можете подойти на прививку вечером, до семи. Но понимаете: у нас сейчас один доктор», — намекнула сотрудница на то, что вечером приходить нежелательно.

Впрочем, ни в восемь утра, ни около семи вечера попасть в поликлинику у девушки просто так всё равно не получится.

«Это спальный район, здесь нет работы, кроме как продавцом магазина. Но у меня другая профессия. Как и большинство местных жителей, я работаю ближе к центру города и добираюсь в офис полтора часа в одну сторону. Заскочить по-быстрому на прививку перед или после работы не получится. Конечно, я могу договориться и взять отгул на день за свой счёт, но где гарантия, что когда приду в поликлинику, мне опять не скажут "В любой день, только не сегодня, приходите завтра". Знаю, накануне это можно уточнить в регистратуре. Но попробуйте туда дозвониться».

Как рассказала Евгения, в один из дней среди недели она всё-таки договорилась приехать на работу на час позже и перед работой пришла в поликлинику в восемь утра, чтобы сделать хотя бы флюорографию.

«У регистратуры уже была очередь, я поняла, что не успею ничего, и поехала на работу».

Сделать прививку или флюорографию, минуя эту очередь, невозможно – карточку из регистратуры сначала должны передать в кабинет, в который направят пациента, и на руки её не дают.

«И на этом этапе тоже бывают неприятные сюрпризы, — предупреждает девушка. — Передо мной стоял в очереди мужчина, который ругался из-за того, что его очередь на прививку подошла, а карточки в кабинете нет. Его развернули за картой в регистратуру, и он второй раз вынужден был отстоять очередь, хотя тоже отпросился на час-полтора для прививки с работы».

В итоге прививку жительница Первомайского района так и не поставила.

«Очень бы хотелось, ведь транспорт от нас в центр ходит переполненный, заразиться гриппом легко, а болеть не хочется – сейчас это не повод сидеть на больничном, приходится с температурой делать всё, что нужно по работе, но из дома. Но как поставить прививку, притом что на неё в поликлинике выделено всего несколько часов, в выходные вакцинацию не проводят, да ещё и флюорографию сделать нужно».

Напомним, 30 сентября в Новосибирской области началась вакцинация врачей от коронавируса.