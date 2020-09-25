Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Привычки, «убивающие» почки

сегодня 22:17

Фото pixabay.com

Почки – важный, но незаметный, пока они здоровые, элемент организма; есть поведенческие паттерны, разрушительно влияющие на почки.

Крайне вредно для почек хроническое недосыпание. Почечная ткань обновляется ночью, если спать недостаточно, обновление получается незаконченным, что приводит к нарушениям в деятельности почек. Об этом пишет Express.

Не менее плоха гиподинамия, то есть – недостаточная физическая активность. Даже сидячий образ жизни потихоньку подтачивает состояние почек, в них образуются застои. Так что стоит время от времени проводить хотя бы небольшую разминку, не говоря уже о регулярных занятиях физкультурой или посещении фитнес-зала.

Переедание белка. Слишком обильная белковая диета перегружает почки: они выводят белок из организма. Когда его много, почки перестают справляться и это приводит к образованию камней.

Стоит избегать переизбытка кофе. Кофеин обладает мочегонным действием и побуждает почки работать всё интенсивнее и интенсивнее. При этом организм обезвоживается, что тоже не очень хорошо.

Напомним, 1 октября учёные рассказали, почему нельзя начинать утро с кофе.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

здоровье

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

132617
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39622
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32641
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30315
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30145
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24036
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22795
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле