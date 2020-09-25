Привычки, «убивающие» почки

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Почки – важный, но незаметный, пока они здоровые, элемент организма; есть поведенческие паттерны, разрушительно влияющие на почки.

Крайне вредно для почек хроническое недосыпание. Почечная ткань обновляется ночью, если спать недостаточно, обновление получается незаконченным, что приводит к нарушениям в деятельности почек. Об этом пишет Express.

Не менее плоха гиподинамия, то есть – недостаточная физическая активность. Даже сидячий образ жизни потихоньку подтачивает состояние почек, в них образуются застои. Так что стоит время от времени проводить хотя бы небольшую разминку, не говоря уже о регулярных занятиях физкультурой или посещении фитнес-зала.

Переедание белка. Слишком обильная белковая диета перегружает почки: они выводят белок из организма. Когда его много, почки перестают справляться и это приводит к образованию камней.

Стоит избегать переизбытка кофе. Кофеин обладает мочегонным действием и побуждает почки работать всё интенсивнее и интенсивнее. При этом организм обезвоживается, что тоже не очень хорошо.

Напомним, 1 октября учёные рассказали, почему нельзя начинать утро с кофе.