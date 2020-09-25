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Пробки сковали Новосибирск: на дорогах города образовались многокилометровые заторы

сегодня 16:20

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и скриншоты сервиса «Яндекс.Карты»

В Новосибирске начали образовываться многокилометровые пробки; попасть на левый берег по Октябрьскому и Димитровскому мостам сложнее всего.

Пятничные пробки начали образовываться на дорогах Новосибирска. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самые сложные ситуации возникают у водителей на Димитровском и Октябрьском мостах.

Пробка длиной в 6 километров тянется по Димитровскому мосту до площади Энергетиков. На Октябрьском мосту ситуация немного проще, но ему предшествует затор на улице Восход.

Пробки на левом берегу начали образовываться и на улице Станционной. По улице Ватутина затруднения у водителей возникают при движении в обе стороны.

На правом берегу самая сложная ситуация на площади Инженера Будагова и Фабричной улице. Ей предшествует гигантский затор на улице Ипподромской.

Дороги в остальных районах города преимущественно отмечены жёлтым цветом, но, вероятно, ближе к вечеру ситуация усложнится.

Напомним, вчера, 1 октября, из-за аварий пробки в городе появились утром.

Автор:
Денис Калин

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Теги

пробки
новосибирск

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