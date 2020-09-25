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ПСБ поддержал более 37 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 50 млрд рублей

сегодня 13:51

Фото предоставлено банком ПСБ

ПСБ профинансировал более 50 млрд рублей в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных Минэкономразвития; финансовая поддержка стала доступной более чем 37 000 предприятиям МСБ из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранении численности сотрудников. При этом большая часть кредитов была одобрена в формате предодобренных решений.

«ПСБ является активным участником программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Сегодня активность бизнеса восстанавливается, предприятия МСБ возвращаются к своей обычной деятельности после тяжелого периода самоизоляции, который в большей степени им помогли пережить государственные программы поддержки Минэкономразвития, реализуемые в тесном сотрудничестве с банками. Более 97% предприятий МСП выполняют требование о сохранении численности на уровне не менее 80% и могут рассчитывать в будущем году на полное либо частичное списание льготного кредита. С 1 октября прекращается заключение новых договоров по программе ФОТ 0%, но до конца месяца продолжает действовать программа кредитования на возобновление деятельности, и мы рассчитываем выдать ещё несколько тысяч льготных кредитов», — отметил директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Кирилл Тихонов.

Также для действующих клиентов Промсвязьбанка, имеющих кредиты на развитие бизнеса в рамках антикризисных мер поддержки, были существенно упрощены процедуры по реструктуризации текущих кредитов на срок от 3 до 6 месяцев: с апреля по настоящее время проведено 2 416 реструктуризации по кредитам МСП на сумму более 26 млрд рублей.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

малый бизнес
кредит
ПСБ

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