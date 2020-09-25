Пять эффективных диет помогут похудеть и улучшить здоровье

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Худеть без вреда для здоровья возможно; специалисты рекомендуют учитывать медицинские показания при выборе диеты.

Диета может не только способствовать похудению, но и улучшать здоровье. 5 диет с научно доказанной эффективностью подойдут практически каждому, пишет «Курьер». Остаётся только выбрать.

Низкоуглеводная диета

Низкоуглеводная диета из цельных продуктов идеально подходит для людей, которым необходимо похудеть, улучшить здоровье и снизить риск заболеваний.

Она гибкая, позволяет точно регулировать потребление углеводов в зависимости от ваших целей.

Эта диета богата овощами, мясом, рыбой, яйцами, фруктами, орехами и жирами, но там мало крахмала, сахара и обработанных продуктов.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета — отличная диета, которая была тщательно изучена. Она особенно эффективна для профилактики сердечных заболеваний.

Диета содержит продукты, которые обычно ели в Средиземноморском регионе в 20-м веке и ранее.

Таким образом, она включает в себя множество овощей, фруктов, рыбы, птицы, цельного зерна, бобовых, молочных продуктов и оливкового масла первого холодного отжима.

Палеодиета

Палеодиета — очень популярная диета, которая эффективна для похудения и общего улучшения здоровья. В настоящее время это самая популярная диета в мире.

Она сосредоточена на необработанных продуктах питания, которые, как считается, напоминают те, которые были доступны некоторым палеолитическим предкам человечества.

Веганская диета

В последнее десятилетие веганская диета становится всё более популярной. Это связано с рядом преимуществ для здоровья, включая потерю веса, улучшение здоровья сердца и лучший контроль уровня сахара в крови.

Диета основана исключительно на растительной пище и исключает все продукты животного происхождения.

Безглютеновая диета

Безглютеновая диета необходима людям с непереносимостью глютена, белка, который содержится в пшенице, ржи и ячмене.

Для оптимального здоровья вам следует сосредоточиться на цельных продуктах, которые не содержат глютена. Фастфуд без глютена остаётся фастфудом.

Напомним, 30 сентября Холли Берри рассказала о своей любимой диете.