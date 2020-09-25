Рабочего насмерть придавило ковшом экскаватора в Новосибирске

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32-летний мужчина погиб в Новосибирске при проведении ремонтных работ; его зажало между ковшом и радиатором экскаватора.

Несчастный случай произошёл вечером 1 октября при производстве ремонтных работ на улице Тайгинской в Калининском районе Новосибирска. Мужчину насмерть зажало между ковшом и радиатором экскаватора. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

При помощи автокрана спасатели подняли ковш экскаватора.

«Тело мужчины 1988 года рождения без признаков жизни передано сотрудникам отдела полиции», — сказали в службе.

Напомним, 30 октября в Новосибирске 38-летнего рабочего зажало краном на высоте 60 метров.