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«Работников срочно вызывают»: в Новосибирске резко увеличивают производство масок и халатов на фоне волны коронавируса

сегодня 21:19

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Работники швейных предприятий рассказали, что вновь начинают увеличивать объёмы производства защитных масок и халатов для врачей; сейчас, по словам собеседников, сотрудников срочно вызывают на работу.

В Новосибирске частные предприятия наращивают объёмы производства защитных масок и халатов для врачей. Об этом Сиб.фм рассказала бывшая сотрудница магазина одежды Ritta Romani в Новосибирске. Со слов женщины, ей позвонили и предложили вернуться обратно.

«Работников срочно вызывают. Там одновременно магазин одежды и несколько цехов текстильных. Кучу сырья закупили уже, начинают в огромных количествах шить маски и халаты для медиков», — рассказала она.

По словам собеседницы, это может быть связано с ростом заболеваемости в Новосибирске и вероятным повышением спроса на средства индивидуальной защиты. Сегодня в Новосибирске выявили 85 новых случаев коронавируса — это рекордный показатель за последние полтора месяца.

Напомним, сегодня вирусолог дал прогноз о победе над коронавирусом в России.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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