Реальную заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области назвал учёный

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Новосибирский эксперт рассчитал показатель из коэффициента смертности; реальная заболеваемость оказалась в разы выше официальной.

Учёный усомнился в официальной статистике по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. Оказалось, что цифры по числу заболевших могут быть выше в разы.

Первый заместитель директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Андрей Юрченко заявил «РИА Новости», что коэффициент смертности от коронавируса составляет 0,3 %. Если в сутки в регионе умирают по 3-4 человека, тогда настоящее число заражённых опасной вирусной инфекцией должно быть не менее 1000-1300 человек в сутки, а не меньше сотни, как сообщает оперативный штаб.





В то же время Юрченко подчеркнул, что на статистику штаба могут влиять естественные мутации коронавируса, что приводит к снижению смертности населения. Также штаб обращает внимание и на изменение симптоматики и увеличение числа бессимптомных носителей. Коронавирус могут не найти в слизистой человека методом ПЦР-диагностики из-за мутаций, что и приводит к публикуемым цифрам заболеваемости.

Напомним, накануне в Новосибирской области выявили 82 случая заражения коронавирусом за сутки.