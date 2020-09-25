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Роналду впервые встретится на поле с Месси после ухода из «Реала»

сегодня 18:57

Фото Global Look Press

Роналду впервые встретится с Месси после ухода из «Реала»; «Ювентус», за который выступает португалец, и «Барселона» аргентинца попали в одну группу Лиги чемпионов.

Нападающий Криштиану Роналду впервые после ухода из «Реала» получил шанс встретиться на футбольном поле со своим извечным соперником в споре за различные индивидуальные титулы Лионелем Месси.

Как стало известно по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая прошла накануне в швейцарском Сьоне, в группу G попали «Ювентус», за который выступает португалец, и «Барселона», капитаном которой является аргентинец. В квартете также оказались киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош».

Роналду покинул мадридский «Реал» в 2018 году. С того момента его новая команда ни разу не встречалась с «Барселоной».

Отметим, что также по итогам жеребьёвки соперников узнали российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Впервые в истории три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) добрались до этой стадии Лиги чемпионов.

Напомним, соперник «Зенита» по Лиге чемпионов вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле в интервью сайту команды порассуждал о страшных российских холодах.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

лига чемпионов
Роналду
лионель месси

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