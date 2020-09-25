Российская телеведущая перекрыла трубу и оставила без воды 50 семей

Фото @alla_dovlatova

Российская ведущая перекрыла трубу и оставила соседей без воды; Алла Довлатова не совсем удачно въехала в купленный у певицы Валерии дом.

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова перекрыла из-за аварии трубу на своем участке в подмосковном Крёкшино и оставила без воды 50 семей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, Довлатова купила недвижимость у певицы Валерии, которая жила здесь с мужем. Дом находится рядом с водонапорной башней, откуда вода поступает во все дома на 2-й Железнодорожной улице.

«До Валерии проживал родоначальник, который с момента основания этого поселка, они все делали», — рассказал один из пострадавших.

Как признаются пострадавшие, сама Довлатова довольно резко с ними общается, вопрос о компенсации нанесённого ущерба обсуждать наотрез отказывается.

«На контакт не идет, приезжали представители водоканала, они составили акт, что доступа нет на ее участок, хотя она была дома», — пожаловались соседи.

Ведущая возразила, ответив, что предпринимала меры, но безрезультатно. По словам Довлатовой, лопнувшей трубе уже более полувека, а Мосводоканал ничего не делал.

«Месяц прошел, Мосводоканал ничего не сделал, мы закрыли эту трубу», — прокомментировала Довлатова.

Жители Крёкшино в настоящее время пытаются разобраться с проблемой. Некоторые собираются, как пишут СМИ, подавать иски в суд на Довлатову.

Напомним, Филипп Киркоров стремительно стареет, поп-король российской эстрады регулярно носит парики, чтобы прикрыть свою скудную шевелюру.