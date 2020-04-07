Российская журналистка покончила с собой у здания МВД

Фото Telegram-канал BAZA

Российская журналистка покончила с собой у здания МВД; накануне репортёр опубликовала у себя в Facebook предсмертный пост.

Главный редактор интернет-журнала «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой. Инцидент произошёл в Нижнем Новгороде у здания Управления регионального МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кроме того, незадолго до этого российская журналистка опубликовала пост у себя в Facebook, в котором рассказала о своих намерениях свести счёты с жизнью. Причины, побудившие совершить такой поступок, Славина не уточнила.

Накануне у журналистки правоохранители провели обыск. У Славиной изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.

Главред издания, где работала журналистка, рассказал СМИ, что на обысках, начавшихся с шести утра, были более десяти человек, в том числе двое понятных, которых силовики привезли сами. По ее словам, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Славина уточнила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.

Напомним, живущая в Германии новосибирская журналистка рассказала, как коронавирус меняет жизнь.