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Российские клубы узнали соперников по Лиге чемпионов

сегодня 13:33

Фото pixabay.com

Самая сложная группа досталась «Зениту»; «Краснодар» сыграет с «Челси».

В Женеве прошла церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Российские футбольные клубы сыграют с грандами европейского футбола.

Питерский «Зенит» попал в группу F, его соперниками станут дортмундская «Боруссия», а также «Лацио» и «Брюге».

«Краснодару» предстоит сыграть с «Челси», «Севильей» и «Ренном».

Московский «Локомотив» попал в группу «А», у него в соперниках «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

Впервые в истории Лиги чемпионов сразу три российских клуба пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

Календарь матчей станет известен позднее. Первые игры группового этапа ЛЧ будут сыграны 20-21 октября.

Напомним, последним в Лиге чемпионов вышел «Краснодар», который обыграл греческий ПАОК.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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футбол

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