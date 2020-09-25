Российские клубы узнали соперников по Лиге чемпионов
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Самая сложная группа досталась «Зениту»; «Краснодар» сыграет с «Челси».
В Женеве прошла церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Российские футбольные клубы сыграют с грандами европейского футбола.
Питерский «Зенит» попал в группу F, его соперниками станут дортмундская «Боруссия», а также «Лацио» и «Брюге».
«Краснодару» предстоит сыграть с «Челси», «Севильей» и «Ренном».
Московский «Локомотив» попал в группу «А», у него в соперниках «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
Впервые в истории Лиги чемпионов сразу три российских клуба пробились в групповой этап Лиги чемпионов.
Календарь матчей станет известен позднее. Первые игры группового этапа ЛЧ будут сыграны 20-21 октября.
Напомним, последним в Лиге чемпионов вышел «Краснодар», который обыграл греческий ПАОК.
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